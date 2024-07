Miniszterelnöki oklevéllel és egy csokor gyönyörű virággal köszöntötte a szülinapost Nyikos László polgármester a család néhány tagjával és az intézmény vezetőségével a múlt héten. Ica néni sok-sok évvel ezelőtt költözött az otthonba és elmondása szerint boldog éveket tudhat ott maga mögött, sőt a polgármesterrel abban is megállapodtak, hogy 10 év múlva, a 100. születésnapján is ott találkoznak – számolt be a köszöntésről a Polgárdi Hírek.