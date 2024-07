Közöttük van Gecző Anna Viktória is, aki öt évvel ezelőtt költözött a Fejér vármegyei nagyközségbe, előtte hatvanegy évig Bonyhádon élt. Először Agárdon és Gárdonyban is keresett ingatlant, de ott nem talált olyat, amely igazán tetszett volna neki, aztán végül Pákozdon meglelte az otthonát. A házat, amely egyben műterem is, hiszen Anna gyönyörű kerámiákat készít. Harmonikus életét azonban minap – ismét – visszatérő bosszúság zavarta meg.

– Ennek az ingatlannak a kapuja a Pipacsos lakópark buszmegállójának a hátsó végében található – mondta Gecző Anna. – Ezzel nekem nem is lenne gondom, azt leszámítva, hogy a szemetet nekünk kell eltakarítani az utasok után. Július 13-án körülbelül 13 óra 30-kor vendégem érkezett, mentem nyitni neki a kaput, de közben megérkezett az autóbuszjárat és a jól öltözött sofőr a nemtetszését fejezte ki: milyen dolog, hogy megállunk a kapumba? Ezek után addig nem hajtott be a buszmegállóba, amíg nem állt el a vendégem a kapumból, holott egyszerűen, minden további nélkül megtehette volna. Ez kérem milyen eljárás? Már nem az első eset, hogy a buszsofőröknek nem tetszik, hogy egyáltalán közlekedek az autómmal, ki- és beállok a saját kapumon keresztül. Sajnos nem tudom, és nem is akarom alárendelni az életemet a buszjáratok érkezésének és indulásának. Ehhez azért csak megjegyezném halkan, hogy nyugdíjas vagyok, és nem mindennap közlekedek, látogatóim sem minden nap érkeznek. A járat sofőrjétől pedig azért megkérdezném, hogy ha az ő édesanyja lakna itt, akkor is így viselkedne? Sikeresen megmutatta, ki az úr a buszmegállóban.

Olvasónk nehezményezi, hogy nem tapasztalta a tolerancia és az udvariasság legkisebb jelét sem. Ezért arra jutott, hogy panaszával felkeresi a járatot üzemeltető vállalatot, ettől kezdve pedig minden kapu előtti mozgást kamerával rögzít, és ezután sem megy el szó nélkül a buszsofőrök okozta kellemetlenségek mellett.

– Kíváncsian várom, lesz-e változás a sofőrök hozzáállásában, vagy gondolkodjak el esetleg légijármű használatán? Mert azzal esetleg nem zavarnám a sofőröket a megállóba való ki- és beállásban. Mert én nyitott vagyok erre is, ha a járatokat üzemeltető cég vállalja a költségeket.