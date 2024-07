Mint ismert, a mindenkori Vasváris Közösség megdöbbenéssel és felháborodással fogadta az államtitkári döntést, miszerint szeretett igazgatójuk, Horváth József pályázata nem nyert támogatást, miközben más pályázó nem volt. Időközben az illetékes tankerület is állást foglalt az ügyben, melyben kifejtették, több szakmai kifogás is felmerült a jelenlegi igazgató munkájával kapcsolatban. Pénteken aztán maga az érintett, Horváth József igazgató is megtörte a csendet, aki mindamellett, hogy megköszönte a közösség támogatását, nyílt levelében arra kért mindenkit, hogy ügye „ne szítson indulatokat, és főképp ne terelődjön politikai síkra.”

Talán éppen emiatt is volt meglepő az a hétfő délelőtti tiltakozás, amelyet a Fehérvárért Közösen Egyesület szervezett, többek között Földi Judit országgyűlési képviselő, illetve Márton Roland és Fazakas Attila önkormányzati képviselők részvételével. Mint azt a helyszínen megtudtuk, ezt a tiltakozást már azelőtt meghirdették, hogy a vasvárisok szerdai demonstrációjának időpontja kiderült volna, így a hétfői megmozdulást már nem szerették volna lemondani.