A kerékpárok igazán védtelen „jószágok”, amelyeknek a biztonságát gyakorlatilag egy kis zár védi, jobb esetben egy nagyobb… A nagyvárosok forgatagában aligha lehet észlelni, ha eltűnik egy-egy drótszamár, de a tulajdonosának mindig nagyon fáj… Pont így érzett az a fehérvári család is, amelynek három kerékpárját lopták el egy zárt tárolóból. Ráadásul nem is használták ritkán: munkába, sportolásra, kikapcsolódásra is használták, ám most a sok közös programnak egy időre lőttek. Az ügyben megtette a feljelentést a károsult, tudtuk meg, ahogy azt is: az egyik kerékpár meglett, mégpedig annak köszönhetően, hogy a közösségi oldalon megosztották a történetüket, valamint a kerékpárok fotóit. A megtalált bicikli napokon át állt nekitámasztva egy kerítésnek, rajta egy lim-lommal teli szatyorral.

Kevesebb kerékpárlopás?

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a feol.hu-nak elmondta: az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve általánosságban elmondható, hogy a kerékpárlopások száma csökkenő tendenciát mutat. A téli időszakokban jelentősen kevesebb az elkövetés, mint akár a tavaszi, őszi vagy nyári időszakokban. Kerékpárlopások vonatkozásában a legrelevánsabb időszak május-szeptember között van, mikor kerékpárok eltulajdonításával kapcsolatban heti szinten érkeznek bejelentések a rendőrségre.

Lopott bringa: kié lehet?

Érdemes mindenképpen bejelenteni, ha elloptak egy kerékpárt, mégpedig azért, mert így megkönnyítjük a rendőrség munkáját. A rendőrség tájékoztatása szerint a kerékpárok nagy része egyedi vázszámmal rendelkezik, melyet a sértett az eljárás során a hatóság rendelkezésére bocsát, mely alapján az eljáró hatóság elrendeli az eltulajdonított kerékpár körözését.

S ha a rendőrség egy eljárás – például kutatás - során talál egy kerékpárt, akkor a vázszámot a körözési rendszerben ellenőrzi, mely alapján - amennyiben körözés alatt áll a bicikli - visszakereshető a körözést elrendelő szerv, annak ügyszáma és ezek alapján a sértett és annak személyes adatai is. Így az eljáró hatóság minden kétséget kizáróan meg tudja állapítani a kerékpár tulajdonjogát. S abban az esetben, ha a hatóság eljárása során bűncselekmény elkövetésének tárgyát, azaz lopott kerékpárt talál meg, haladéktalanul intézkedik annak lefoglalására, őrzött helyre szállítására és a sértett részére történő mielőbbi kiadására.

Zár: a kerékpár védelme

A kerékpárok védelme érdekében célszerű minőségi zár használata, melyek a kerékpáros boltokban, sportáruházakban beszerezhetők – hangsúlyozza a rendőrség. A tapasztalat szerint legjobbak az edzett acélból készült láncok, valamint az U alakot formázó lakatok. A rendőrség fontosnak tartotta kiemelni: a kerékpárt mindig valamilyen stabil tárgyhoz rögzítse a tulajdonos. A jól megválasztott technika mellett azonban a jól megválasztott helyszín is fontos szempont, hogy megvédjék a kerékpárosok tulajdonukat. Célszerű forgalmas, kamerával ellátott területen elhelyezni, majd lezárni azokat, ha közterületen kell hagyni a drótszamarat.