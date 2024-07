Világutazó tábort szerveztek a Seregélyesi Baptista Általános Iskolában. Minden nap egy-egy kontinens jellemzőivel, érdekességeivel találkozhattak a 3.-4. osztályos kisdiákok, akik alkalmanként rendkívüli élményekkel gazdagodtak. Hétfőn például Amerika-napot tartottak, és ki más lehetett volna az előadó, mint Tárnok Ákos, aki Dél-Amerika kiváló ismerője – hiszen felesége ecuadori, a Los Andinos pedig évtizedek óta rendkívüli sikerrel játssza az ősi indián, andoki zenét. Ákos és muzsikus társai időről időre elutaznak Dél-Amerikába, hogy kutassanak, feltöltődjenek, népzenei tudással gyarapodjanak: a zenekarvezető – aki egyébként furulyaoktató is az intézményben – ebből adott át egy jókora csokorra valót a gyerekeknek.

Vidám világjárók az oktatási intézmény udvarán az afrikai zenével ismerkedtek

Fotó: feol.hu

Ákos örömmel tapasztalta, hogy a fiatalok mennyire fogékonyak az emlékeire. Vetített képes előadással számolt be nekik első, 1989-es kutatóútjáról, beszélt a természeti kincsekről, a vulkánokról, az őserdőről, arról, hogy – csak egy példa – banánból is tizenkét féle terem Ecuadorban. A diákok lélekben és néhányan a valóságban is poncsóba öltözve hallgatták meg egy dalát, amit bandolinnal kísért. (Nem elírás: a mandolinnal szemben a bandolin egy tizenöt húros zeneszerszám Ecuadorban, ritmus- és dallamhangszerként használják az Andok régiójának zenei és táncos fesztiváljain.)

Abdoul és együttese dobolt és táncolt, egy kis Nyugat-Afrikát csináltak az iskolából

Fotó: feol.hu

A keddi fojtogató hőség stílusosan Afrika-napot és egy különleges csapatot hozott az oktatási intézmény udvarára, annak árnyékosabb részére. A nyugat-afrikai Szenegálból érkezett Abdoul Camarát és két művésztársát harminc magyar leány és fiú vette körbe. Doboltak, táncoltak, énekeltek, egészen elvarázsolták a fiatalokat és a pedagógusokat. Abdoul, a kétszeres díjnyertes táncpedagógus táncművész, a Daniel Sorano Nemzeti Színház egykori szerződéses táncosa, a Ballet Camara vezetője hét éves kora óta lép fel. Ki hallott már például a guineai peul és balanta, a szenegáli mbalax, diola, serer, yela nevű táncokról? A peul például akrobatikus tökedényes tánc, amit a világon egyedülálló szellemi-kulturális hagyományként ismernek el.