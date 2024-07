– Egy közel 3200 fős közösségről beszélünk, ahol majdnem mindenki ismeri a másikat. Egy ilyen kis közösségben rendkívül fontos, hogy igenis szó szerint mindenkinek megadjuk a tiszteletet.

Fejlesztéseket és sikeres közösség építést nem konfliktusokkal hanem tárgyalással, beszélgetésekkel lehet elérni. Azt is fontosnak tartom, hogy javaslatomra, közel két évtizede nincs a testületi üléseken tartózkodom szavazási lehetőség. Vagy igen vagy nem–hangsúlyozta a polgármester.

A gyűléseken való részvétel még nem minden. Sokat kommunikálnak informálisan is, saját csetcsoportjuk van, ahová a polgármester minimum egy alkalommal a héten hírlevelet ír az aktuális történésekről. Hosszú évek alatt töretlen bizalommal vannak egymás iránt. Viszályok híján a testületi üléseken a település javát szolgáló döntésekre fordítják az időt, így fejlődhetett folyamatosan szinte minden területen a település.

Forrás: Az önkormányzat

Ugyanaz a képviselő-testület jelszava 18 éve

–Az előttük álló öt évben fontos kihívások várnak a grémiumra. A ciklus-programot társadalmi egyeztetés fogja megelőzni, ahol ismételten várjuk a javaslatokat, de konkrét feladatok már így is adódnak. Elnyert pályázatunk van az Egészségháza és Főtér megépítésére is, amik kivitelezése néhány hónapon belül el is indul. A Dózsa György utcában megcsúszott partfal felújítására nyújtottunk be néhány nappal ezelőtt vis maior pályázatot. Emellett egy útfejlesztési pályázatot is adtunk be a Magyar Falu Program keretében, a Dózsa György út legfelső ágára vonatkozóan – mondta Turi Balázs.

Közösségi rendezvényekre továbbra is nagy hangsúlyt igyekeznek fordítani. A Csernyei Falunap fogalom lett, és nemcsak helyben, hanem a környékbeli településeken is. Már sokadik alkalommal minden évben bővülő kínálattal minden csernyei gyermek számára egész napos ingyenes vidámparki szolgáltatásokat biztosítanak, legutóbb pedig ugyancsak térítésmentes Neoton nagykoncerttel várták a nagyközönséget. Idén a 300 születésnap miatt szokatlan időpontban de óriási részvétel mellett tartották meg a falunapokat. Jövőre visszatérnek az eredeti, július végi időponthoz.