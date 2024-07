Nyakkendőből készült táska, kávékapszulából született fülbevaló vagy éppen a fölösleges fonalból új életet nyert kisegér: ilyen és ehhez hasonló különlegességek figyelnek a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárának üvegvitrinjeiből. A hulladékcsökkentés nagyon fontos a fenntarthatóság miatt. A tárlaton bőségesen lehet inspirálódni a fölösleges alapanyagok újbóli felhasználása kapcsán.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtár-vezető elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt volt az Európai Hulladékcsökkentési Hét pályázat, amelyre azzal készültek, hogy a már évek óta náluk kézműveskedő hölgyek néhány alkotást készítettek különböző alapanyagokból. A hulladékcsökkentési felhívás volt a kezdet, néhány évvel ezelőtt, amikor összeverbuválódott egy csapat, illetve egy másik pályázat pedig alkalmat adott arra, hogy kialakuljon könyvtárukban egy kézműves közösség, amelynek alkotásaiból Divat az újrahasznosítás címmel ma nyílt tárlat a VMK Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Hétfőn, a megnyitó előestéjén az alkotók divatbemutatót tartottak, amelyen ők maguk váltak modellekké, hogy bemutassák alkotásaikat: táskát, fülbevalót és egyéb szépségeket.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kézművesek egymást tanítják különböző technikákra: mindenki máshoz ért, van, aki köt, míg más patchworkozik. Van köztük olyan is, aki nagyon nagy hangsúlyt fektet az újrahasznosításra, e tekintetben ő a hangadó a kézműves foglalkozások során. – Múltkor például a hölgyek hoztak krumplinyomót, amelynek segítségével használt kávékapszulából készítettek fülbevalót – mondta el Kalincsákné Molnár Zsuzsanna, aki hozzátette, hogy a tárlaton igyekeztek elhelyezni a kiállított darabok elkészítési módjaihoz kapcsolódó szakkönyveket is. Így aki szeretne újrahasznosított alapanyagokból dolgozni, az rögvest ki is tudja kölcsönözni azt a könyvet, amely segíthet az elkészítés folyamatában.

A tárlat július 2-től július 31-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében. A belépés ingyenes, szeretettel várnak minden érdeklődőt!