Van-e jobb a Kató néninél?

"Eme mottó köré sűrűsödött az idei csákvári klubtalálkozó programjainak hosszú sora. A hét vége kissé túlfűtött időjárási körülmények közepette, a hírközlés jegyében zajlott, hét Fejér megyei közösség részvételével. Pénteken 6 óráig beszáguldottak Csákvárra a sárosdi, az adonyi, a fehérvári, a dégi, az etyeki, a tabajdi és a herceghalmi klubok népes és hangos táborai. [...] színpadra kerültek a klubok sok gonddal előkészített, és spontán ötletekkel tarkított bemutatkozó műsorai. A terepet eztán a házigazdák foglalták el, s a sűrű homály ellenére nagy sikert aratott divatbemutatójuk. Az ifjúságot mágnesként vonzó diszkó most sem maradhatott el, tombolt a jókedv, s a takarodó perceiben nem nagyon akaródzott az alvás. Ezért túltengő energiáinkat fociba fojtottuk, ami másnapi erőnlétünket jelentősen csökkentette. Szombaton sportversenyek következtek..." – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1994. július 20-i számában.

Falunap Jenőben

A nyár a különböző fesztiválok, rendezvények és így a falunapok időszaka is. A Fejér Megyei Hírlap 1994. július 20-i száma beszámolt a Jenőben tartott falunapról is: "A Jenő községi önkormányzat évek óta falunapokat szervez, melyeken kulturális, sport és egyéb rendezvényeket bonyolít. Ez történt 1994. június 25-én szombaton és 26-án vasárnap is. Szombaton kulturális rendezvények voltak, melyen nagy lelkesedéssel vettek részt óvodások, iskolások illetve a meghívott együttesek. Nagy sikert aratott a tatabányai Puskin Művelődési Ház nyugdíjas klubja, a székesfehérvári „Ikarusz Nyugdíjas Klub Mezei Virág” citeraegyüttese és a helyi „Pávakör”, akik népdalokon kívül nagyon szép katonadalokat adtak elő. A vasárnapi sportrendezvényeink a fő utcai sportpályán kerültek megrendezésre. A szokásos sportversenyeken kívül új akciók is kerültek bemutatásra, többek között az Aerocaritas helikoptere tartott bemutatót. A másik látványos bemutatkozás Székesfehérvár város rendőrkapitánysága részéről a rendőrkutyák alkalmazásának bemutatása volt. A rekkenő hőségben a kutyák és az őket feladatukra kötelező rendőrök nem veszélytelen bemutatókat tartottak. Nagyon komoly munkát végeztek a forgalmat segítő, az emberekre és értékeikre vigyázó rendőrök, akik igyekeztek mindent megtenni, hogy a közlekedés zavartalanul menjen. Nagyon nagy látvány volt a városi tűzoltóparancsnokság által kiküldött technika bemutatása. Bemutatták, hogy milyen gyorsan tudnak karambolozott járműveket szétszedni, habbal és vízzel milyen gyorsan tudnak tüzeket oltani. Nagyon nagy sikere volt az Aranyszarvas Sportegyesület íjász bemutatójának. Az egyesület vezetője ismertette az őseink által használt íjaktól a napjainkban létező legmodernebb fegyvereket. Az általuk tartott bemutató nagy tetszést aratott a nézőközönség körében. A fiatalok kipróbálhatták az általuk hozott fegyvereket, felülről is megtekinthették községünket. A községi sportkör által szervezett egésznapos labdarúgó mérkőzések sorozata zajlott le, a környező községekből benevező csapatokkal, akik szórakoztatták a labdarúgást szerető embereket. A sportnapot Jenő és Berhida község labdarúgó csapatának mérkőzése zárta. A falunap sikeréhez kegyes volt az időjárás is, mert igaz, hogy nagyon meleg volt, de a programot végre lehetett hajtani."