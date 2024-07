A Kastélykoncertek programsorozatának következő fellépője a Sárik Péter Trió lesz, amely augusztus 10-én, szombaton 20 órakor várja műsorával a résztvevőket. A Trió Beethoven műveit dolgozta át saját stílusa szerint, így a szimfóniák és zongoraszonáták jazz és a pop ritmusokkal egészülnek ki. A zenészek ezúttal is improvizálnak, sőt mi több: a közönség is az előadás aktív részesévé válhat. Fellépéseik során például az Örömódát adják elő a hallgatók közreműködésével – erre Kápolnásnyéken is számíthat a nagyérdemű.