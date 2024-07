Rock and rollal folytatódott július 20-án, szombaton este a kápolnásnyéki Csajághy Laura Szabadtéri Színpad nyári programsorozata: Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musical előadása könnyed nyári darabnak ígérkezett, melyből a közönség megismerhette Fenyő Miki zenekar alapításának mozgalmas történetét: az Amerikából visszaköltöző Fenyő család forróvérű fiatalembere ugyanis nem csak a rágót meg a menő cigit hiányolta itthon, de a rock and roll-t is. Így hát lépett egy nagyot s barátaival, leküzdve minden akadályt, létrehozták a Hungáriát…

Fotó: Kőmíves András