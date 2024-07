Így történt ez Pázmándon, ahol július 16-án I. fokú, részleges vízkorlátozást rendeltek el – ami azóta is tart –, mivel az elmúlt hetekben tomboló kánikula miatt megnövekedett vízhasználat a közüzemi hálózatban nyomáscsökkenést, vízhiányt és a vízminőség romlását eredményezte. Utóbbi jól látható több pázmándi háztartásban is: számos helyen erősen barna víz folyik a csapból. – Arról, hogy meddig marad érvényben a korlátozás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – akikhez víz tekintetében tartozunk – dönt majd, szakmai szempontból ők tudják megítélni a víz minőségét és ismerik a hálózat működéséhez szükséges többi mutatót is – válaszolta kérdésünkre Böjte Richárd, Pázmánd polgármestere, akitől azt is megtudtuk, a község saját kútból kapja az ivóvizet, ám keresik a megoldást arra, hogyan lehetne az országos vízhálózatra is rácsatlakozni részben azért, hogy a jövőben ilyen esetek ne fordulhassanak elő. A projekt előkészítése már folyamatban van.

Kánikula idején az autómosást is meg kell gondolni!

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe / Illusztráció

Mit nem lehet ilyenkor tenni?

Az I. fokú, részleges vízkorlátozás azt jelenti, hogy tilos a házi kerteket, gazdálkodó szervezetek kertjeit, közterületeket és közparkokat a kommunális ivóvízellátó rendszerről, vagyis csapról vett vízzel öntözni, 6 és 22 óra között pedig a locsoló és öntözőberendezéseket (ideértve a csepegtetőket is) sem lehet működtetni. Tilos továbbá a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak mosása, párakapuk, teraszpárásítók használata és a medencék töltése is. Az elmúlt években más megyei településeken is volt példa arra, hogy takarékos vízhasználatra szólították fel a lakosságot, 2022-ben Csákvárra vonatkozóan adtak ki ilyen felhívást.

A Fejérvíz területén nincs korlátozás érvényben

Történt-e ilyen az idei júliusi kánikulában is? – tettük el a kérdést a Fejérvíz Zrt-nek, akik Fejér vármegye nagy részén szolgáltatják a vizet. „A tartósan meleg időjárás üzemeltetési területünkön, minden településen vízfogyasztás növekedést eredményezett, azonban sem a tavalyi, sem az idei évben nem volt a kánikulára visszavezethető vízhiány. Szolgáltatási területünkön nincs vízkorlátozás” – érkezett a válasz.