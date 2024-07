– Most is így gondolja, ennyi év után?

– Ma is kettős érzések vannak bennem, hiszen orvosként egy másfajta mentalitást is magamban hordozok. A humánum azt diktálja nekem, hogy abba kellett volna hagyni a versenyeket. Ugyanakkor látva, mit nyújt az olimpia a társadalmaknak, az embereknek, a baráti viszonyoknak, mit jelent a sport a világnak, mennyire szükség van rá az értékei miatt, azt mondom, mindent összevetve helyes volt a döntés. Mert lehet, ha akkor nincs folytatás Münchenben, soha többé nincs olimpia. De mindkét álláspont igazát magamban érzem ennyi év után is. Amikor lehetőségem van rá, mindig elmegyek Münchenbe, legutóbb is vittem egy magyar zászlót és egy koszorút az erdélyi származású, zsidó barátom tiszteletére. Örök szívfájdalmam maradt az a nap.

– A világunk nem lett békésebb. Érez aggodalmat Párizs előtt?

– Igen, és pontosan azért, mert átéltem a müncheni tragédiát és el tudom képzelni, hogy Párizsban is történhet hasonló, ahol elég sok borzalmas terrorcselekményt láttunk már eddig is. Ott az a sok ember az egykori észak-afrikai francia gyarmatokról, Afganisztánból, Csecsenföldről, bárhonnan a világból. Létezik egy józan ésszel elmebeteg filozófia, amely nem tekinti bűnnek a gyilkolást, amit nem is akarok megismerni. Olyan emberek vallják magukénak, akik úgy gondolják, csak az ő igazságuk létezik. Egy hónapja tartottam oktatást Párizsban, és elmondtam, nem értek egyet azzal a döntéssel, hogy a francia fővárost több kilométeren át hajózva akarják a megnyitó ünnepségen bemutatni a résztvevőknek. Tényleg gyönyörűek a Szajnáról a látnivalók, csodálatos élmény, azonban a part védelme ilyen hosszan erősen kétséges. Miként lehetne elkerülni, hogy magukat kertésznek, virágárusnak álcázva oda jussanak a terroristák, akiknek most is az a céljuk, hogy felhívják magukra a figyelmet? A biztonság rendkívüli kihívás lesz. Öt olimpián szerepeltem versenyzőként, sportvezetőként pedig húsznál is több olimpiai városban jártam. A megnyitó ünnepség élménye olyan, mintha templomba mennénk. Elönti az embert a jó értelemben vett sovinizmus, hogy itt vagyunk, és adhatunk neked, szeretett hazánk! Azt hallottam, a megnyitó idejére lezárják a párizsi légteret, hiszen ma már mindenféle távirányítású bombával is lehet baj csinálni. Lehet, hogy feleslegesen félek, de az ellenség nem normális aggyal gondolkodik.