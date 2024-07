Érdekes dolog az, ha megállapítanak egy betegséget valakinél, hiszen mindenkit másképp érint. Van az aki azonnal elkeseredik és van az aki próbálja a negatívban is a pozitívat is keresni. Velem az utóbbi történt meg amikor májusban megállapították, hogy kemoterápiás kezelést kell kapjak nyirokcsomó daganat miatt. Természetesen én is megijedtem, mert nem tudtam mi ez a dolog. Ekkor azonban eszembe jutott, hogy nekem valamiért most ezt az utat szánták, ezt kell végigjárnom és ha végigjártam akkor megkapom a jutalmam is. Hiszem, hogy minden rossz után valami jó jön, az élet sosem hagy kiegyenlítetlen számlát, és visszaadja azt amit elvett. A legfontosabb, hogy mindig pozitívak maradjunk és bízzunk, hiszen a nap minden nap felkel, és minden nap egy új lehetőség.