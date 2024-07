Jeti egy négy éves ír farkas keverék legény, aki olyan akárcsak egy nagy mackó: kedves és bújós. Nagyon jó kapcsolata van az emberekkel, szeret sétálni és mozogni. Tökéletes családi kutyus válna belőle.

Fotó: Bakos-Kapási Zsófia

Dotti egy kedves leányzó, aki nemsokára tölti a kettőt. Nagyon emberközpontú, imádja, ha valaki közelében lehet. Családnak vagy akár kezdő gazdiknak is bátran ajánlja az ASKA.

Fotó: Bakos-Kapási Zsófia



Misty egy másfél éves lányka, jó kiállású és határozott természetű. A többi kutyához egyelőre szoktatni kell, így a legjobb egy olyan hely, ahol egyedüli négylábú lenne. Pórázon kimondottan ügyesen sétál.

Fotó: Bakos-Kapási Zsófia



Tihamér egy keverék fiú, aki nemrég töltötte az első életévét. Ő is kedves, bújós és ebtársaival is nagyon jól kijön. Kistestű, ezért azoknak az örökbefogadóknak is ideális választás lehet, akik lakásban élnek vagy nem rendelkeznek kerttel.

Fotó: Bakos-Kapási Zsófia



Végül pedig jön Zerge, a négy éves keverék kan, aki egyszer már megtapasztalhatta – na nem a jó értelemben –, ha van egy gazdája. A tartási körülmények nem voltak megfelelőek, így a menhelyre került, ahol azóta is tölti a napjait. Lassan oldódik, de azért már látszik a haladás. Egy türelmes és gondoskodó gazdira van szüksége, aki hagyja, hogy szép lassan ismét nyitni merjen a világ felé.

Fotó: Bakos-Kapási Zsófia

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon, az [email protected] e-mail címen.