Összesen három napirendi pontot tárgyaltak Tordason a képviselők a napokban megtartott rendkívüli testületi ülésen. Ebből kettő tarthat szélesebb nyilvánosságra számot. A képviselők döntöttek arról, hogy a település indul a Magyar Falu Program Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása elnevezésű pályázatán, amelyhez nem kell önerőt biztosítani. Amennyiben az önkormányzat elnyeri az igényelt 10 millió forintos támogatást, úgy a Petőfi utca nagyjából egyharmadán épülhet új járda. Ehhez az is kellett, hogy az önkormányzat megegyezzen a Magyar Közúttal, hiszen a településen átmenő út, a mellette lévő árok és a járda is állami tulajdonban volt. A tulajdonmegosztásnak köszönhetően az első kettő továbbra is abban maradt, de a járda az önkormányzathoz került, aki így már tud járdaépítési támogatásra is pályázni.

A testületi-ülés másik napirendi pontját is elfogadták a képviselők, melynek értelmében 100 ezer forintos adománnyal támogatják a Gárdonyi Rendőrkapitányságot, hogy a munkájuk hatékony elvégzése céljából egy drónt szerezhessen be. – Az összeg nem nagy, de sok kicsi sokra megy – kommentálta a döntést Juhász Csaba, polgármester. Tordas mellett egyébként Pákozd is hozzájárult a drón megvásárlásához és ezt vélhetően további települések is megteszik, amelyek a gárdonyi kapitányság illetékességi területéhez tartoznak.