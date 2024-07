A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egykori kollégája, a néhai iskolaőr, Horváth Sándor tragikus hirtelenséggel hunyt el. A Fejér vármegyei rendőrség Horváth Sándor emléke előtti tisztelgésként életre hívott egy versenyt, melyet az Országos Rendőr-főkapitányság is felkarolt, valamint több támogató – köztük Székesfehérvár Önkormányzata – is. Az iskolaőröknek és a koordinátoroknak szervezett első országos megmérettetésre minden vármegyéből érkeztek résztvevők, összesen hatvan fő. Az elsődleges cél az volt, hogy a szakemberek összemérjék a tudásukat, de fontos volt a személyes találkozás, a tapasztalatcsere és egymás munkájának megismerése is.

A résztvevők háromfős csapatokban versenyeztek. Az első napon, a megnyitót követően iskolaőri szakmai tesztet kellett megoldani. A második napon három helyszínen zajlott a verseny: a fizikai alkalmasságin három gyakorlatot (felülés, fekvőtámasz, kerékpározás) kellett adott időre teljesíteni, majd a Vöröskereszt állomásán elsősegélynyújtó feladatok várták a résztvevőket. A harmadik helyen szituációs gyakorlatot hajtottak végre a versenyzők: az iskolában esetlegesen előforduló rendkívüli esetet kellett megoldaniuk, megakadályozniuk vagy éppen felszámolniuk.

Az eredményhirdetés alapján a csapatverseny eredménye az alábbiak szerint alakult:

1. helyezett: Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata

2. helyezett: Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata

3. helyezett: Komárom–Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapat

4. helyezett: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata

5. helyezett: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata

6. helyezett: Hajdú–Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata