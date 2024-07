A Gondtalan Sulikezdés 2024 a 8. tanszeradomány gyűjtő akció, melyet a Next Stop Fehérvár és az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ szervez. Mottójuk: MOST TE IS TEHETSZ VALAMIT MÁSOKÉRT! A jótékonysági felhívással kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott Mészáros Attila alpolgármester, Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója és Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője a bevásárlóközpont bejáratánál, ahol a kijelölt napokon gyűjtik majd az adományokat.

Az összefogás adományokkal segíti az iskolakezdés anyagilag megterhelő időszakát

Fotó: Nagy Norbert / FMH

– Vannak olyan rászoruló családok, akiknek jelentős anyagi teher az iskolakezdéshez szükséges feltételek megteremtése, még az olyan állami támogatások mellett is, mint az ingyenes tankönyvek, az ingyenes étkezést igényelhetők számának bővítése. Az önkormányzat és a helyi közösségek is minden évben összefognak, hogy a Gondtalan Sulikezdés tanszergyűjtő programmal minden gyermeknek meglegyen a tanuláshoz szükséges felszerelése – mondta Mészáros Attila alpolgármester.

Kostka Miklós, a Next Stop igazgatója elmondta, hogy jelentős mennyiségű tanszer jön össze minden évben, jelentős fizikai erő szükséges a pakoláshoz, rakodáshoz. Azt is elárulta, hogy az áruház, a megszokottak szerint, az idei évben is megduplázza a gyűjtött adományokat. Az adományozás a korábbi években megszokott forgatókönyv szerint zajlik, vagyis augusztus 8-tól augusztus 12-ig vihetik a segíteni vágyók és tudók a felajánlásaikat a Next-be, naponta 10-18 óra között.

Tisztl Henrik

Fotó: Nagy Norbert / FMH

– Az átvett adományokból a Székesfehérváron és a járásban élő, rászoruló, többgyermekes családok részesülhetnek. A tervek szerint idén is 30-50 családot segíthet ez a program, és fontos tudni, hogy a ceruzák, füzetek, egyéb iskolaszerek, tolltartók mellett a használt, de szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, uzsonnás dobozokat is köszönettel fogadjuk – hívta fel a figyelmet Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője.

A gyűjtés helyszíne tehát a Next Stop Üzletközpont bejáratánál kialakított adománygyűjtő pont, ahol bármit átvesznek, ami segítheti a nehezebb sorsú családokban élő gyerekek iskolakezdését. Lehet itt gondolni olyan általános iskolai tanszerekre, mint például a színes ceruza és filctollkészlet, a vízfesték, a tempera vagy a zsírkréta. De szívesen fogadnak iskolai füzeteket, rajzlaptömböket és használt, de jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, uzsonnás dobozokat is.