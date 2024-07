A gyermekek a nyári táborokban rengeteg élményt szerezhetnek, amely nagyobb szabadsággal is együtt jár. Nincsenek ott a szülők, tanárok lépten-nyomon, a megszokottól eltérően sokaknak először kell a saját kis zsebpénzükkel gazdálkodniuk vagy éppen mobiltelefont kezelniük. A szünidő alatt is többet tartózkodnak a köztereken, játszótereken, ahol nem árt óvatosnak lenni, bárhol éljen is az ember. Vörös Ferencné, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője beszélt lapunknak arról, milyen módszerekkel tehetjük biztonságosabbá gyermekeink nyári vakációját.

– Fontos szempontnak tartjuk azt, hogy a gyerekek minél felkészültebbek legyenek a nyári vakáció alatt is, hiszen számtalanszor vannak egyedül közterületen, játszótéren. Nyilván fontos a szülőnek, hogy gyermeke a táborban is biztonságban legyen, sőt, hogy a gyermek is érezze, biztonságban van. Tulajdonképpen egész tanévet átölelően készítjük fel a gyerekeket, hiszen minden nap közlekednek, minden nap megfordulnak köztereken, ezért fontos, hogy az idegenekkel való kapcsolattartás milyen szempontrendszerhez köthető. A gyerekeknek minél korábban meg kell tanítani azt, hogy idegennel elmenni sehová sem szabad, tőlük bármit elfogadni nem szabad, valamint a lakásba sem szabad idegent beengedni, akkor sem, ha az illető azt mondja, hogy apa, anya ismerőse. Fontos, hogy felhívjuk a kicsik figyelmét arra is, hogy az ajtót sem nyitjuk ki idegeneknek! – mondta el Vörös Ferencné.

Tiltott tárgyak listája

Azt is el kell magyarázni és meg kell tanítani, hogy a táborba nagyobb értékű tárggyal, sok pénzzel menni nem szabad, ezért táborozni induló gyermekünknek ne adjunk nagyobb értékű telefont vagy műszaki játékot. A „tiltott tárgyak” listájára kerülnek az ékszerek: gyűrűk, karkötők, nyakláncok, ezek nemcsak az esetleges értékük miatt okozhatnak bonyadalmat, hanem balesetveszélyesek is. Játék, sport közben könnyen beakadhatnak valahová és súlyos sérülést okozhatnak a viselőjének.

Egyedül a parkban

Ha a gyerekek kint vannak a közterületeken és mondjuk idősebbekkel találkoznak, akik esetleg el akarják venni a gyerektől bármely értéktárgyát, fontos elmondani a gyereknek, hogy a saját testi épsége a legfontosabb, ezért ha úgy érzi, hogy ő gyengébb, mint az ellenfél és nem tud odamenni egy felnőtthöz, hogy védelmet keressen, akkor inkább hagyja, hogy elvegyék a nála lévő tárgyat. Nézzék meg jó alaposan azt a személyt, aki zaklatta őket, és a 112-es segélyhívó számot tárcsázva hívjanak segítséget. Ha bármilyen atrocitás éri a gyermeket, például leszólította valaki az utcán vagy megpróbáltak a bizalmába férkőzni, esetleg felajánlott neki bármilyen játékot, édességet vagy információt akart kiszedni belőle valaki, minden esetben mondja el a gyermek a szüleinek, hogy mi történt. Ha a szülők úgy érzik, hogy olyan információ birtokába jutottak, ami rendőrségi feljelentést igényel, azt minden esetben tegyék meg. Inkább tegyék meg a tájékoztatást, mert későbbi vagy akár azt megelőző bűncselekmény esetében fontos információ lehet, amit a szülők a bejelentéskor adnak.