A légiósok már sorban érkeznek a koronázóvárosba, illetve a csapat új otthona, az Alba Aréna is készen áll, hogy kezdetét vegye egy újabb izgalmas szezon. Az Alba Aréna közösségi oldalán tett közzé egy látványos videót, amint az első jég elkészül, valamint a palánk is helyére kerül az új "Ördögkatlanban". Már tényleg csak a csapat, és a szurkolók hiányoznak, ám hamarosan ez is bekövetkezik, hiszen a Bajnokok Ligája keretein belül szeptember 12-én lép először jégre Kiss Dávid együttese.

Íme videón, ahogy a "jégkorszak" betör az Arénába: