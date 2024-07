A város legnagyobb kulturális eseményét megelőző hétvégéken idén is megjelennek a királyi óriásbábok a fehérvári belvárosban; a népes rajongótáborral rendelkező óriásokat hagyományőrző csapatok és régizenészek kísérik a középkort idéző eseményen. A sorozat következő epizódjában a keresztény Magyarország megalapozásában meghatározó szerepet játszó Géza fejedelem, Sarolt fejedelemasszony és Asztrik püspök óriásbábja vonul fel a Fő utcán.

Az óriásbábokat ezúttal a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai kísérik, akik a Városház téren bemutatót is tartanak. A 2013 óta működő egyesület a IX–XI. század időszakát, annak kultúráját, viseleteit, fegyvereit igyekszik megismertetni a modern kori közönséggel; nemcsak magyar, hanem a korban a Kárpát-medencében megjelenő más népeket, így például kései avarokat, szlávokat vagy vikingeket is megjelenítik. Fontosnak tartják, hogy a látogatók a korabeli mindennapokat, a konyhaművészetet, a kézműves hagyományokat is megismerjék.

A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, az óriásbábokat Szabó Miklós mutatja be a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál, a zenei aláfestést a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. Az 1999-ben alakult zenekar középkori, azon belül is legfőképpen 13. századi európai hangszeres zenét játszik. A több száz éves darabokat a középkorban használt hangszereken, korabeli viseletben szólaltatják meg.

A program zárásaként 18 órától Palásti Máté ad kiskoncertet a Zichy ligeti Zenepavilonban. A gitárművész-zeneszerző koncertjein két különleges gitáron játszik, stílusát a jazz és a flamenco zene fúziója inspirálja, amelyhez a roma kultúra jellegzetes dallamai improvizációval párosulnak. Máté küldetésének tekinti, hogy minél szélesebb körben meg tudja mutatni a gitárzene szépségét és sokszínűségét. Innovatív játéka és kompozíciói iránt külföldön is mind többen érdeklődnek: az elmúlt években többek között Indiában, Kubában, Mexikóban, Ausztriában, Montenegróban, Lengyelországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában koncertezett; nemrég zárult kéthetes kolumbiai gitárturnéja után ősszel Finnországban és Észtországban lép közönség elé – tájékoztatott a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.