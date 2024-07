A Kodolányi János Egyetemen már a jelentkezési időszak zárását követően látható volt, hogy idén is sokan szavaztak bizalmat az intézménynek, hiszen a múlt évhez képest megduplázódott a jelentkezők száma.

Az eddig is népszerű képzések mellett – a kommunikáció- és médiatudomány, a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus és vendéglátás, az emberi erőforrások – az üzemmérnök-informatikus és a pedagógia szakra felvett hallgatók száma ugrásszerűen emelkedett. A mesterszakok népszerűsége továbbra is töretlen. Ide tartozik az emberi erőforrás tanácsadó, a nemzetközi tanulmányok és a turizmus menedzsment. Idén az egyetem kínálata egy új egyedülálló, nemzetközi akkreditációval rendelkező képzéssel is bővült: 2024-től anglisztika (angol nyelven) szakra is lehet jelentkezni.

Székesfehérvár kiemelkedően teljesített

A Kodolányi János Egyetem székhelyén, a székesfehérvári képzési helyszínen közel négyszáz hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben. "Ez a szám és az elmúlt évek eredményei jól mutatják a helyben való tanulás népszerűségét, amely jóval költséghatékonyabb és egyszerűbb megoldást jelenthet a diploma megszerzésére" – írta közleményében az egyetem.

Népszerűek az online képzések

Közel húsz százalékkal többen választották a levelező és távoktatási képzési formákat a tavalyi évhez képest. – Intézményünkben 2014 óta töretlenül működik az online oktatási forma, amely egyedülállóan rugalmasan alkalmazkodik a hallgatók élethelyzetéhez. A levelező és a távoktatás lehetővé teszi, hogy – munka vagy család mellett, akár külföldről csatlakozva – kényelmesen, otthonról sajátítsák el az új ismereteket és szerezzenek piacképes tudást, amivel jobb fizetést és pozíciót tudnak elérni – olvasható a Kodolányi János Egyetem közleményében.

Indul a pótfelvételi eljárás!

Aki lemaradt az idei felvételi időszakról, az július 30-tól augusztus 7-ig még jelentkezhet a pótfelvételi eljárásban a Felvi.hu oldalon. A Kodolányi János Egyetemen újdonság, hogy Székesfehérváron elindul a kommunikáció- és médiatudomány szak, aminek komoly hagyománya van az intézményben, ugyanis az országban az elsők között ezen az egyetemen indult el ez a képzés. A pótfelvételi eljárásban tizenkét alap és négy mesterképzésre lehet jelentkezni.