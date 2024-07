A jelenleg is tartó jenői gyermektáborról nemrég már írtunk, ahogy arról is, hogy idén rekordszámú gyermek vesz részt, akik között vannak több éve visszajárók, testvérpárok és újonnan becsatlakozók is. A 2018 óta évről évre megrendezett tábor különlegessége, hogy a gyermekeket két héten át különböző programokkal örvendeztetik meg a szervezők.

Fotó: Kerekes Ildikó



Múlt héten volt már zumbaóra, kézműves foglalkozás, hűsítő locsolás tűzoltófecskendővel a Polgárdi Tűzoltóság jóvoltából és egy helyi gazda azt is megengedte nekik, hogy kipróbálják a mezőgazdasági gépeket. De ez a hét sem telik izgalmak nélkül. A hét kutyás, valamint vadászbemutatóval indult, látogatásunkról éppen kézműves foglalkozás zajlott, pénteken pedig, a tábor utolsó napján Székesfehérvárra látogatnak, a Koronás Parkba.

A helyszínen Kerekes Ildikó a feol.hu-nak elmondta, hogy a tábor a közösségépítésről is szól, aminek eredménye már most is jól látszott, hiszen javarészt összeszokott bandát alkottak a táborozók.