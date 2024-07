Az idei évben is lesz Örömfőzés a Velegi Vigadalom keretein belül. Kifejezetten családi, baráti, főzni szerető társaságok jelentkezését várják, akiknek a főztjét, a jó hangulatú közös munka végén, a rendezvény vendégei is megkóstolhatják. Hogy ki, mit készít, az a fantáziára és a tehetségre van bízva, ugyanakkor a nagyvelegi önkormányzata biztosítja a faanyagot és csapatonként 8000 forint hozzájárulást is ad.

Ha valaki szívesen vesz részt ebben a játékos feladatban, annak Papp Katalinnál kell jelentkezni a 20/234-1195 mobilszámon, de még ezen a héten, mert a jelentkezési határidő július 12., péntek.

Maga a Velegi Vigadalom 2024. július 20-án lesz a település sportpályáján, ahol már 7 órakor indul az Örömfőzés. Miközben apró kockák lesznek a hagymafejekből és karikák a répából, addig elindul a kispályás focikupa. Még a délelőtt folyamán bemutatkozik a Pusztavámi Motoros Nemzetség, akik sétamotorozást is vállalnak.

Persze, ahogy az lenni szokott, lesz ugrálóvár, póni lovaglás, lovas sétakocsikázás, de aki akarja kipróbálhatja magát a lufihajtogatásban is. Az elmaradhatatlan arcfestés és csillámtetoválás mellett Lénárth Ildikó megmutatja hogyan készül a holland hajfonás glitter szállal, míg Kiss-Gál Petra sminkkészítést tanít a bálozni készülő hölgyeknek.

Fellép majd az Ősz virágai énekkar éppúgy ahogy később Mc Hawer és Tekknő, vagy a Cirill Táncstúdió.

Néha az égre is érdemes lesz majd felnézni, mert délután öt körül Cessna repülőből hullik majd a cukorka. Gyorsan fel kell majd szedni mindet, mert 18 órakor megkezdődik a Habparty, a móri tűzoltók jóvoltából.

A 20 órai kezdettel elinduló utcabál helyszíne az alsó buszmegálló lesz, ahol, akárcsak az egész nap folyamán, bárki vehet kürtőskalácsot, ételt, italt, vattacukrot és lufit.