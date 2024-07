A FEOL kérésére Gajdos Milán főhadnagy, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred kommunikációs tisztje összegezte az idei év eseteit, kiemelve közölük három olyan bevetést, amikor Fejér vármegyébe indultak a járőrök.

Több mint tíz tonnát semmisítettek meg

„Eltelt az évből hat hónap és elmondható, hogy ezredünk tűzszerészei rengeteg feladatot hajtottak végre sikeresen ebben az időszakban. Összesen több mint 800 alkalommal végeztünk közszolgálati tűzszerész mentesítést, ezekből 150-nél is több alkalommal kellett soron kívül intézkedni. A területi elosztást tekintve – a korábbi trendeknek megfelelően – ismét Fejér vármegyéből érkezett a legtöbb bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére: 144 esetben Fejér, 124 alkalommal Pest, míg 72-szer Veszprém vármegyéhez tartozó címeken kezeltek robbanóeszközöket a katonák.”

A soron kívüli reagálást igénylő rendőrségi bejelentések száma ettől eltérő képet mutat, ilyen a fővárosban és Pest vármegyében volt a legtöbb, abban a régióban összesen 67 alkalommal intézkedtek 24 órán belül a katonák. Fejérben 13, Komárom-Esztergom vármegyében pedig 10 ilyen típusú feladatot végeztek el sürgősséggel.

Feltételezett robbanóeszközre bukkantak Dunavarsányban, egy horgásztó partján

Fotó: Fazekas Judit zászlós

„Idén eddig hozzávetőlegesen 10,8 tonna különböző típusú, jellemzően a második világháborúból visszamaradt robbanóeszközt, illetve lőszert semmisítettek meg ezredünk tűzszerészei az állampolgárok biztonsága érdekében. Ezen műveletek során pedig több mint 210 kilogramm tömegben használtak TNT és Semtex típusú robbanóanyagot.”

A jelentésekben néhány nagyobb horderejű, érdekesebb tűzszerész művelet is szerepel az idei esztendő első feléből. Gajdos Milán főhadnagy, kommunikációs tiszt segítségével ismerhetjük meg ezeket az eseteket is.

A rendőrségi bejelentés Felsőcikolapusztáról érkezett a tűzszerészekhez, akik német eredetű lőszereket találtak a helyszínen

Fotó: Horváth András őrnagy

Lövészárkok az ásatási területen

Különleges, római kori szarmata telep feltárásakor kerültek elő veszélyes robbanóeszközök júniusban a Pest vármegyei Üllő külterületén. A feltárás során két második világháborús lövészárkot is beazonosítottak a régészek, ott szunnyadtak a bejelentett robbanótestek. Fazekas Judit zászlós, tűzszerész járőrparancsnok a helyszínre érve megállapította, hogy két szovjet RG-42-es kézigránát került elő tárolócsavarral és a hozzájuk tartozó gyújtószerkezetekkel, továbbá találtak még egy kilogrammnyi szovjet gyalogsági lőszert is.

Feltételezett robbanóeszközre bukkantak a Pest vármegyei Dunavarsányban is, egy horgásztó partján, stég építése közben az ott dolgozó munkások. A rendőrségi bejelentést követően helyszínre érkezett tűzszerész járőr parancsnoka megállapította, hogy egy második világháborús eredetű, 15 cm-es német repeszromboló gránát került elő kilőtt állapotban, sérült gyújtószerkezettel. A robbanóeszközt Fazekas Judit zászlós, tűzszerész járőrparancsnok irányításával a Magyar Honvédség egyik kijelölt robbantási területére szállították, majd megsemmisítették a katonák.