A „Nem csak a 20 éveseké a világ“ Nyugdíjasklub tagjai fiatalokat megszégyenítő módon élnek aktív társasági életet. Mi magunk a feol.hu hasábjain keresztül számos alkalommal beszámoltunk már az általuk szervezett eseményekről: voltunk már farsangkor, húsvétkor és karácsonykor is nálunk, de a hosszú évek óta megrendezésre kerülő Anna-bálokon is és most, a hónap végén újfent ezt ünneplik, méghozzá a jubileumi huszadikat, amely július 27-én, szombaton lesz a Felsővárosi Közösségi Házban.

A bálon díszvendégként köszöntik Horváth Évát, az 1977-es balatonfüredi Anna-bál szépét, de lesz még Szépkorúak szépe választás, illetve sztárvendég is, Mészáros János Elek személyében – olvasható az SZKKK közleményében.