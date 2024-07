Örök dilemma a kutyusok fürdetése: hol lehet, hol nem, hol vannak kimondottan kutyás strandok, beengedhetők-e olyan helyen, ami nem kijelölt strand? Ezeknek igyekeztünk utánajárni, kihegyezve a Fejér megyei lehetőségekre.

Forrás: Sinkó Viktória / Feol.hu

Balaton környékén, valamint a főváros közelében rengeteg olyan vizes hely van, ahol szabadon beengedhetik a gazdik négylábú társaikat, akár még ők is fürdőzhetnek velük. Sok hely fizetős, ugyanekkor még mindig találni ingyenesen látogatható kutyastrandokat is. Az egyik weboldal elkészítette az idei listát a jelenleg elérhető kutyabarát strandokról, de jó magam, mint két törpe tacskó büszke tulajdonosa is jó néhányat kipróbáltam már az évek alatt. E lista szerint a megyében ilyen a Drótszamár Kemping.

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy beengedhetők-e olyan vízbe a kutyák, amely nem minősül strandnak, szabadstrandnak és kutyabarát strandnak sem, hiszen ebből is jó néhány van a megyében. Akár a víztározók, akár Fehérváron a Csónakázó-tó, Sóstó vagy Öreghegyen a bányató, Pákozdon a Bella-tó, de a Velence-tónak is vannak olyan partszakaszai, amelyek ide sorolhatók, illetve számos kisebb horgásztó van a megyében.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

A szabályozás szerint a természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely – strand – és nem tiltja tábla, nincs elkerítve mint magánterület, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének.

A Velencei-tó körül például rengeteg olyan partszakasz van, ahol tiltó táblákat helyeztek ki, de a víztározók és a Csónakázó-tó is kizárható, hiszen azok mesterségesen lettek kialakítva, illetve utóbbinak a Vital Sportegyesület az üzemeltetője.

Nem dúskál tehát a megye a kutyás fürdőhelyekben, így, aki biztosra szeretne menni annak a Drótszamár az egyetlen lehetősége.