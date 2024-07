Gesztenye Negyven 3 órája

Határátlépés, de több, jó ügy érdekében

Nagyigmándon lesz egy koncert, melyen egyszerre lesz születésnap és jótékonyság. A szervező, Gesztenye, több fellépőt is meghívott az augusztus 3-án tartott, nagy eseményre, köztük a megyék közti határátlépés vétségét is felvállaló One More Time zenekart is. Egyesületeket és kórházat is támogat, aki közösen ünnepel a születésnapossal.

Elsősorban a rockzene szerelmeseit várja a 40 éves Gesztenye a jótékonysági születésnapra Forrás: Facebook

Tíz éve is volt egy fergeteges születésnapi parti Gesztenye, pontosabban Fancsik Gesztenye István szervezésében. Akkor ő a 30. születésnapját ünnepelte, egy jótékonysági koncert keretében. Azóta eltelt tíz év, de a cél változatlan: Egy jó születésnapi buli Nagyigmándon és sok támogatás alapítványoknak, egyesületeknek és a kórháznak. –Idén jön 4-ik X, ezért egy hasonló méretű születésnapi partit szervezek mint a 30. esetében, ugyanúgy a jótékonyság jegyében, támogatva olyan szervezeteket, intézmények, amiket fontosnak tartok. Így a kedvezményezettek közé tartozik a Komáromi Selye János Kórház, a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány, a Nagyigmándi Közösségekért Egyesület (NKE), valamint a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület–áll a szervező ünnepelt közösségi oldalán. Mint megtudtuk, az augusztus 3-án tartott rendezvény ingyenesen látogatható, de bárkinek lehetősége van adománnyal segíteni a felsorolt szervezeteket. Nem csak a belépés lesz díjtalan, hanem a parkolás és a sátorozási lehetőség is. Olyan formációk álltak a jó ügy mellé, mint a Blues Walkers, a Dirty Dogs, a Rock Van, vagy akár a Wireless Heart. De színpadra lép majd a Fejér megyei érintettségű One More Time, és az utolsóként zenélő Törésvonal is, a Nagyigmándi Szabadidőparkban.

