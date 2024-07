Az ercsi református lelkipásztor Darvas-Tanács Erik talán ismerős lehet követőink számára, hiszen egy korábban készült írásban, már bemutattuk őt és családját olvasóinknak. Most egy különleges és kimondottan nemes cselekedetre készül a lelkész. – Életem eddigi – és valószínűleg mindenkori – legkeményebb futásába vágnék bele: augusztus 3-án szeretném – harminc év várakozás és vágyakozás után – a Rockenbauer Túrák 130 km-es távját teljesíteni. – Olvashattuk jó páran a református lelkipásztor, közösségi oldalán tett bejegyzését, aminek kapcsán egyből megkerestük, és érdeklődve kérdeztük a jótékonysági futás részleteiről!

A lelki béke futócipőben

– Harminc éve, első Kinizsi Százasom után terveztem, hogy egyszer majd én is lefutom a Rockenbauer 130-as teljesítménytúrát, akkor az volt a leghosszabb – sajnos sosem volt rá időm, meg aztán állóképességem sem. Néhány éve kezdtem futni rendszeresebben, de elég komolytalanul, főleg saját lelki békém érdekében. Tavaly és idén néhány magányos ultratávot is teljesítettem. Két hónapja meséltem egy cimborámnak a Rockenbauerről, és ő felajánlotta, hogy eljönne segíteni-kísérni-kirándulni, így – bár egyáltalán nem készültem fel rá – ha minden jól megy, pénteken vonatozom Nagykanizsára, és szombaton reggel hatkor rajt.

A Rockenbauer - 130 Rajt és Cél: Nagykanizsa Dr. Mező Ferenc Gimnázium.

Indítás: 2024. augusztus 3-án szombaton 6 órakor tömegrajttal.

Útvonal: Nagykanizsa – Homokkomárom – Oltárc (vadászház) – Börzönce szőlőhegy – Hahót – Söjtör – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Rádiháza – Szentpéterfölde – Torhai forrás – Bázakerettye – Budafa – Kistolmács – Valkonya- Homokkomárom – Nagykanizsa

Táv: 130,3 km Szintkülönbség: 2610 m Szintidő: 33 óra

Sikeres volt a korábbi jótékony futás is

– Tavaly – ha már úgyis futok, gondoltam – a közösségi médiában kettőször is buzdítottam ismerőseimet, hogy fizessenek be valamilyen jótékony célra. Meghallgatásra került a buzdítás, és ennek pedig akkor az lett az eredménye, hogy sikerült is összegyűjtenem pár kilométer futás eredményeként néhány százezer forintot egy kisfiú és egy kislány gyógykezelésére. Innen jött az ötlet, ha már megint hosszú futást tervezek, miért ne lehetne ennek is egyfajta jótékonysági célja. Nem mellesleg pedig, számomra is ad egy külön motivációt, hogy a néha felbukkanó nehezítő körülmények – időjárás, felkészületlenség, lustaság – miatt, nehogy meggondoljam magamat.