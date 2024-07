„Sajnálatos módon településünkön számos olyan tartósan gazos, elhanyagolt ingatlan található, melyet a tulajdonos, használó nem gondoz. Mindazon túl, hogy ezek a területek rontják a településképet, jelentős bosszúságot okoznak a szomszédoknak is, hiszen a gyommagvak megfertőzik a szomszédos területeket, melyek a gondozás ellenére is nehezen írthatók ki. Az allergén növények egészségügyi panaszokat okozhatnak, továbbá az ilyen területeken megbújhatnak a patkányok, melyek fertőzéseket idézhetnek elő” – olvasható Vértesacsa önkormányzatának honlapján.

A közleményből az is kiderül, hogy a település belterületein fenti okból kifolyólag július 22. és 26. között hatósági helyszíni bejárást kezdenek, amelyet a későbbiekben is folyamatosan végeznek majd. A cél az elhanyagolt ingatlanok felderítése, illetve az érintett ingatlanok tulajdonosainak felszólítása, szükség esetén pedig bírság kiszabását is kilátásba helyezték.

Az önkormányzat honlapján arra is felhívják a figyelmet, hogy Vértesacsa Község Önkormányzata köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletének értelmében a saját tulajdonú ingatlanjaik tekintetében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról, az ingatlanán, illetve az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát.