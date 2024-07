A mai Bakonycsernye területén már újkőkori, késő neolitikus, késő vaskori kelta, majd római időszakban is laktak emberek, és emiatt húsznál több településnév is ismeretes, de Csernye és annak lakói nem feledik hagyományokat., ezért a mai napig szerepel, ha más nem, valamelyik településrész nevében az, ahogy régen hívták az adott helyet. Így maradt a mecsér felől érkezőt köszöntő hely neve Sikátor, a Nagyveleghez közelié Parag, és akkor még nem beszéltünk az emelkedős Pacmánról, a Brezova temetőjéről, vagy a Véhony pincéiről, esetleg a Iznai szőlőkről, vagy a Burgáról. És persze ott van a Gyón, a Bihr, a Pacmán, a Tényő, az Erdőinota és az okiratokban is gyakran szereplő Dolosd név is. Még vára is volt, mintegy 4 kilométerre, a Keleti-Bakony 420 méter magas dombján álló Csikling várrom, mely még a XV. századból maradt ránk. Aztán a törökök idején elnéptelenedett ez a gyönyörű, patakokkal átszőtt, csúcsokkal csipkézett erdőség, és csak 1724-ben indult újra az élet a faluban, a Nyitra és Trencsén vármegyékből érkező felvidéki szlovákokkal, vagyis immár 300 esztendeje.