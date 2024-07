A négy felnőtt folyamatosan segített a szákolásban, ha esetleg újra kellett kötni a horgot a damilra, és szakmai tanácsokkal is folyamatosan ellátták a gyerekeket. Idén nem akadt horog a fák ágai közé, ugyanis egy korábbi vihar minden fát gyökerestől kicsavart, ami a Nyalóka-sziget partján állt. Az első napokat a jelentős szél is nehezítette, ami nem csak kellemetlen, de a horog célbajuttatását is komolyan nehezíti. Ennek ellenére a gyerekek igenycsak pontosak, ügyesek, eredményesek voltak. A győztes, a mindössze 13 éves Futó Levente nem csak szerencsés volt, hanem már tapasztalt, rutinos, technikás horgásznak mondható, annak ellenére, hogy komolyabban mindössze másfél éve foglalkozik horgászattal. Mégpedig azért, mert itt, a horgásztáborban szerette meg igazán. A verseny délutánján vendég érkezett a táborba Vajda Tibor halászati őr, aki egyébként a halészléversenyek bajnoka is, mégpedig azért, hogy a kifogott halakból egy fantasztikus halászlét készítsen a gyerekeknek, de az ő segítségükkel. Ugyanis a horgász életéhez az is hozzátartozik, hogy a kifogott halat feldolgozza, lepikkelyezze, kifilézze, hogy az asztalra kerülhessen. A következő napon igencsak illusztris vendég érkezett hozzájuk, mégpedig Jankovich Krisztián bajnok sporthorgász, világrekorder, aki az egész délelőttöt velük töltötte. A délutánt ismét horgászattal töltötték, majd pénteken délelőtt hazaindultak.

Az idei évben jelentősen megváltozott az ivararány a táborban, most mindössze két lány jelentkezett, így Szlivon Zoltán kislányával, Helgával együtt is csak hárman képviselték a női nemet. Ennek egyszerű oka van, akik eddig jártak, most is szívesen jöttek volna, de már nem fértek bele a korhatárba, és egyelőre úgy tűnik, az utánpótlásuk még nincs meg. Ezt ők is és a szervezők is nagyon sajnálják.