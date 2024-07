Mitől másabb, mitől különlegesebb ez a gyerektábor, mint bármelyik másik?

– Német nemzetiségi napközis tánctáborunkat negyedik alkalommal szervezzük meg, és talán attól más, mint a többi, mert ez hiánypótló itt Móron. Ez az egyetlen német nemzetiségi tábor, ahol őseink hagyományait dolgozzuk fel, méghozzá úgy, hogy minden esztendőben más-más tematikával. Ebben az esztendőben például a móri német és a magyarországi népviselet a témakörünk. A gyerekek megismerkedhetnek a régi öltözetekkel, legyen szó gyermekruháról, vagy éppen hétköznapi felnőtt viseletről. Ezeket minden be is mutatjuk, de persze emellett a német nemzetiségi táncok is főszerepet kapnak. Nagyon jó dolog, hogy a gyermekcsoport művészeti vezetője, Forisek Lászlóné Rita néni egy egészen komplett kis történetet állított össze a gyerekekkel. Pénteken lesz egy táncbemutatónk a szülőknek, nagyszülőknek, családtagoknak és ott majd nem csak a táncokat mutatjuk be, hanem a gyerekek be is öltöznek a népviseletbe, legyen szó menyasszonyi ruháról, hétköznapi, vagy akár gyermekruháról, férfi öltözetről, egyszóval mindent bemutatunk.

A táborozó gyerekek lovaskocsival kirándultak el Csókakőre, ahol a Zsolnai pincében nagy szeretettel és sváb népviselettel várták őket

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hányan vannak most a gyermektáborban és hány segítő kíséri őket az együtt töltött napok során?

– Idén rekordszámmal vagyunk, 31 gyermek táborozik nálunk, és azt gondolom, hogy ez a maximum, ennél többet már nem tudunk fogadni. A nagy érdeklődésnek igazán örülünk, mert nem a legmodernebb táborról beszélünk, hiszen egy hagyományőrző tábor nem a legtrendibb, legérdekesebb a fiatalok körében, mégis nagyon jó visszajelzés nekünk az, hogy a táborozó gyerekek 90 százaléka visszatér hozzánk, tehát mégiscsak van létjogosultsága a hagyományőrzésnek, a móri németség kultúrájának ápolásának. Jó érzés, hogy élvezik és nagyon élik ezt a régi időszakot. A segítőkről annyit, hogy az egyesület nagyon jó helyzetben van, hiszen több generációból álló csoportjaink vannak, és a felnőtt, valamint a szenior csoportunk tagjaira mindig számíthatunk. Néha 15 segítőnk is van. Jönnek, és egész nap pátyolgatják a gyerekeket, kísérik őket, segítenek az étel-és italosztásban, mindenre odafigyelnek, és hát tőlük is tanulhatnak a résztvevők. Ezek a táncosok igazán autentikus források. Át tudják adni a német nemzetiségi hagyományokat, elmesélik, hogy mi hogyan volt régen, és nem mellesleg eszközökkel, tárgyakat hoznak nekünk, láthatóvá téve azt a régi kort. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy tényleg ilyen szerteágazó kis egyesület vagyunk.