"Szívből gratulálok mindannyiótoknak, akik ma felvételt nyertek felsőoktatásba, felnőttképzésbe! Fehérvár büszke minden diákjára, külön is gratulálok és üdvözlöm az Óbudai Egyetem és a Kodolányi Egyetem városi képzésére bejutott gólyákat! Persze, előfordulhat, hogy ma este nem jött meg a várva várt üzenet. Ha így is történt, nem szabad elkeseredni, hiszen ott a pótfelvételi lehetősége is, csak egy dolgot nem szabad: feladni!" – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András.