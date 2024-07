Mielőtt azonban az E.ON reagálására részletesebben rátérnénk, engedjék meg, hogy egy örömhírt is megosszunk a tragédiák árnyékában. A félárván maradt váli gólyafiókák jól vannak, sőt, már gyakorta látják őket a faluban repülés közben. Felvételünkön is az egyikük éppen a Rákóczi-Tordasi utcai fészekhez tartott.

A váli gólyafiókák már bátran repülnek.

Fotó: Kecskés Zoltán

Megszületett a megoldás!

Néhány hónapon belül már két gólya is áldozatául esett a magasfeszültségnek a Fejér vármegyei Válon, éppen ezért az itt lakók is megoldást sürgettek a helyzet orvoslására, az E.ON válaszából pedig kiderült, hogy megszületett a megoldás az érintett váli oszlop madárbarát átalakításáról.

– Szakembereink egyeztettek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál Staudinger István természetőrrel. A helyszínt közösen felmértük, és együtt terveztük meg a madárvédelmet jelentő műszaki megoldásokat. Az érintett oszlop teljes átalakításáról döntöttünk: a kapcsolóberendezést a fejszerkezet alá helyezzük, hogy a madarak csőre ne érhessen hozzá ehhez a berendezéshez. A jelenlegi rövid szigetelőket hosszabb (780 mm-es) szigetelőkre cseréljük, hogy a nagy szárnyfesztávú madarak se érintkezhessenek a vezetékekkel. A vezetékek már eleve burkoltak voltak, azokat már oszlopállításkor leburkoltuk, ez a kisebb madarak biztonsága szempontjából fontos. A munkákat, hogy ne zavarjuk meg a szárnypróbálgató kisgólyákat, majd csak a kirepülésüket, elvonulásukat követően végezzük el. A felszerelt madárvédelmi biztonsági eszközökkel az oszlop nem jelent többé veszélyt a kisebb és a nagyobb termetű madarak számára sem – olvasható a levelükben.

Illusztráció: Az E.ON munkatársai hosszú évek óta folyamatosan dolgoznak a helyzet javításán, hogy a hálózatuk minél inkább madárbarát legyen.

Fotó: E.ON

Madárbarát átalakítások

Arra is szerettünk volna választ kapni, hogy a fentebb említett két helyszínen, Száron és Mezőfalván történt-e hasonló helyszínelés, mit tesznek az áramütés elkerülésére érdekében. Az áramszolgáltató sajtóosztálya az erre vonatkozó válaszában kifejtette, a madárbarát hálózati munkák egész évben zajlanak, a madarak nyár végi vonulásától kora tavaszi érkezéséig ütemezetten tudják a Nemzeti Parkok által kijelölt területeken, hálózati szakaszokon beavatkozni. Kiemelten kezelik a nemzeti parkok madárvédelmi szakembereitől év közben érkező kéréseket is, és támogatást nyújtunk minden olyan helyzetben, amikor beavatkozásra van szükség: így van ez a szári és a mezőfalvai esetben is.