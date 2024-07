Garzonház – ma csak így ismerik a székesfehérváriak azt az épületet, amely ma ünnepelheti elkészültének 50. évfordulóját. A Fejér Megyei Hírlap 1974. július 16-i lapszámában fotóval és címlapon számolt be arról, hogy „Elkészült Székesfehérvár egyik legszebb magasépülete a Szeder úti lakótelepen. A 180 lakásos ház földszintjén szolgáltató egységek kapnak helyet”.

A Garzonház ötven évvel ezelőtt a Fejér Megyei Hírlap címlapján

Forrás: Fejér Megyei Hírlap

Az internet szerint a Garzonház épületének helyén egykor a Fehér Ló nevű vendéglő állt, melynek helyiségeiben iparos olvasókörök könyveit is tárolták. Demeter Zsófia, Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno című kötetében is találtunk erre vonatkozó részt: „A Fehér Ló vendéglő az ácsok gyülekezőhelye volt 1903-ban, itt alakították meg szakszervezetüket is (a mai Garzon-ház helyén).”

A Ligetsor és Palotai út között ma is áll az épület, melyet körülbelül tíz évvel ezelőtt felújítottak. A közelében létrehozott Koronás Park és az uszoda mellett több évtizede vonzó a Garzonházban kialakított, hagyományos, klasszikus hangulatot árasztó könyvtár is. Nevét az épület talán a benne kialakított kis garzonlakásokról kapta.