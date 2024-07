Gárdony számos utcája megújult az elmúlt időszakban. Az útfejlesztésekről a város közösségi oldalán adott hírt Tóth István polgármester, aki minden évben beszámol arról, hogy az adott időszakban mely szakaszok újulhatnak meg városi büdzséből, s melyek azok, melyek úgynevezett 70:30 százalékos arányban a nyaralótulajdonosok és az önkormányzat együttes finanszírozásában kaphatnak aszfaltot.

Hat utca aszfaltozására került pont a napokban Gárdonyban – van, amit már használhatnak a lakosok: ilyen a Határ és a Vörösmarty utca, illetve a Meggyfasor utca, melyeken már járhatnak a gépjárművek. A déli üdülőterület „adósságai” is sorra kerültek, ám nem a 70:30 százalékos finanszírozási formában, hanem teljes mértékben önkormányzati költségvetésből: így újulhatott meg például a Napsugár utca egy része, amely nagyon rossz állapotban volt, továbbá a Szöcske utca és a Napfürdő utca, valamint az Agárdi Parkerdőn túl lévő területek utcái közül a Páfrány utca. Mindezek mellett a Kossuth utca kiszélesítése is megtörtént, a tájékoztatás szerint a napokban fejeződik be az aszfaltozás.