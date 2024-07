Mint sok rendszer esetében, talán a repontok működését illetően is számíthatunk majd finomításokra, bár ezt a Mohu közleményében nem jelezte. Addig is úgy tűnik, marad a türelem, előbb utóbb megkapjuk a pénzünket. Ezt ígéri egyébként a Mohu telefonos ügyfélszolgálata is, ahol első hívásra gépi üzenet tájékoztat arról, hogy az összegek bankszámlán történő jóváírása késhet.