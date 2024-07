Még nem késtek le semmiről sem azok, akik szívesen foglalkoznának kézműveskedéssel a nyári szünidő alatt. Július utolsó hétvégéjén is várja az alkotni, tanulni vágyókat a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Július 26–28-a között a csipkeverés és a szabás-varrás kerül középpontba. Bálint Zsuzsa vezetésével a résztvevők megtanulhatják a torchon, azaz a hálós alapú csipke készítését, valamint a csipke felvarrását is. Az alkotó napokon részvételi díj ellenében lehet részt venni, de lehet jelentkezni csak egy-egy napra is.

A Rác utca 27. szám alatt, a Kézművesek Házában ugyanerre az időpontra (július 26–28.), 9 és 17 óra között hirdetnek Szabás-varrás Alkotó Napokat. A kezdők, vagy éppen újrakezdők Rekenei Ferenc szabász iránymutatásával ismerhetik meg e mesterség alapjait. A mester célja, hogy a résztvevők a három nap végén egy kész ruhadarabbal térjenek haza, de ami még ennél is fontosabb, hogy egy jól működő alap szabásmintával, amit a későbbiekben magabiztosan tudnak használni – áll az ÖKK közleményében.

Érdeklődni, jelentkezni a [email protected] e-mail címen, illetve a +36 30 827-9007 telefonszámon lehet.