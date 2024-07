Ötödik alkalommal szervezték meg július 27-én, szombaton a fogatos találkozót Pusztaszabolcson, ahol az idei Szabolcs Napok és harmadik, befejező napjára várták a szemlélődőket, szurkolókat és természetesen magukat a fogatokat is. Ha a nap melege nem hevítette eléggé a résztvevőket, akkor segített még a forró babgulyás is, melyet kétszáz főre készítettek a helyszínen. A Dancs István szervezte fogathajtó találkozó remek hangulatban telt, a zenére vonuló fogatokra sokan voltak kíváncsiak.

- A fogatos találkozót a 23 éves, fogyatékkal élő fiam örömére szerveztem először és azóta is – árulta el a feol.hu-nak az édesapa, aki fiával maga is részt vett a fogatos bemutatón. Az eseményre a környékről érkezett hét pónifogat és tizenöt nagyfogat – tudtuk meg, ahogy azt is: a kettes fogatok mellett felvonult egy négyes fogat is a közönség előtt. A pusztaszabolcsi résztvevők mellett jöttek Zsámbékról, Csákvárról, Lovasberényből, Dunaföldvárról és Ráckeresztúrról is résztvevők a találkozóra.

A fogatos találkozó végén együtt vonultak fel a résztvevők, majd a program éjszakai focival folytatódott a műfüves pályán.