– A jóhiszeműségben bízunk! Többen ajánlották, hogy összefogásból vegyünk ilyen graffiti elleni folyadékot, de én amondó vagyok, hogy mindenki megérdemel még egy esélyt és remélem, művészetét máskor otthon egy papírlapon élik ki az elkövető – mondta a FEOL-nak Kovács Lajos, aki hozzátette, a múltkori kezdeményezésük is bebizonyította, Előszálláson összetartó és környezetükre igényes emberek élnek, ráadásul a múltkori kezdeményezésük pozitív kicsengéseként megkereste őket egy helyi képviselő is, hogy a fő úton található buszmegállóba is kihelyeznek egy virágot; nos ennek a nagy cserepesnek veszett nyoma a napokban.

Az újrafestett előszállási buszmegálló a távolból.

Fotó: Interjúalany

– Sajnálattal hallottam a hírt a képviselő úrtól, de mint említettem, bízom a második esélyben. Úgy gondolom minden rosszban van valami jó, hiszen újra összejöhettünk és a múltkori akciónkból megmaradt festékből gyorsan átfestettük az összerajzolt részeket a megállóban. Bízunk benne, hogy a jövőben nem fog ilyen többet előfordulni és az elkövető is rádöbben arra, hogy óvni kell kétkezi munkából elkészített értékeinket – fűzte hozzá.