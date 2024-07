Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Zsigmond Lala énekes volt, akivel a nyáron is aktívan működő ének stúdiójáról beszélgettünk. Kiderült mennyire fogékonyak a fiatalok a musical stílusra, hogyan zajlik egy napja az énekesnek az oktatásban, de megtudtuk azt is hogy a Fehérvár Hangja c. versenyre miért nem akart elmenni anno, illetve azt is, hogy fér el egymás mellett Bud Spencer és a Pop zene!