A Királyok a Belvárosban névre hallgató programsorozat az előző évekhez hasonlóan idén is július első szombatján kezdődött, mely során IV. Béla, IV. László és III. András vonulásának lehettek tanúi a Fő utcán sétálók. Ahogy az általában lenni szokott a királyok vonulását most is rengetegen kísérték. A menet a megszokott helyről, a Mátyás-király emlékműtől indult, ahol Szabó Miklós Bence mutatta be az óriásbábokat a közönségnek, majd következett az Országalma. Itt már az I. András Király Lovagrend harcászati bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. A végső állomás pedig a Zichy liget volt, ahol koncerttel zárult a program.

A három király vonulásának aláfestő zenéjéről végig a Sub Rosa régizenei együttes gondoskodott.