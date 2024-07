A leginkább érintettet, Farkas Örs elnököt kerestük meg telefonon, hogy megkérdezzük, miért is mondtak le. – Társammal és barátommal, Farkas Zsolttal 2010 óta irányítjuk a Tordasi Sportegyesületet. Azóta sok szép sikert értünk el, elsősorban a labdarúgás területén, hiszen vezetésünk kezdetén jutottunk a megyei első osztályba és 40 év után újra Magyar Kupa főtáblán játszhattunk. De az egyesületünknek több szakosztálya is működött akkor: a cselgáncs, tenisz lövészet, kártya, most már atlétika és íjászat is – sorolta Farkas Örs. Azt is megjegyezte, hogy a legmozgalmasabb időszakban ötszáz igazolt sportolója volt a Tordasi Egyesületnek. Joggal vetődött fel a tudósítóban, hogy ez a létszám eléri a település teljes lakosságának negyedét. – Azt tudni kell, hogy Gyúróval szorosan együttműködtünk, de Kajászóról, Martonvásárról, Baracskáról is sokan igazoltak hozzánk, és lehettünk a régiónk egyik sportközpontja – tisztázta a leköszönt elnök az ötszáz igazolt sportolót. Mint ismert, a kezdetek óta fiókcsapata volt az FTC-nek a tordasi labdarúgócsapat, ami érthető büszkeséget okozott az egykori elnöknek. – A sportlétesítményben komoly fejlesztéseket vezényeltünk le, így összesen több mint 300 millió forintnyi értéket adtunk át az önkormányzat részére és elértük, hogy egy NB III.-as szintű komplexummal rendelkezünk. Ennek a megteremtése számunkra a szervezési feladatok mellett jelentős anyagi kihívást is jelentett – mondta Farkas Örs.

Féléves készülődés

Már a rövid beszélgetés elején látszott, hogy Tordas nagy fejlődésen ment keresztül, de akkor miért kellett lemondani? A csúcson kell abbahagyni? – Szó nincs erről. Egész egyszerűen elfáradtunk. Már bő fél évvel ezelőtt megfogalmaztuk, hogy befejezzük. Olyan energiákat igényelt tőlünk az egyesület irányítása, amivel már nem rendelkeztünk – válaszolt a leköszönt elnök.

Július elsején a sportegyesület meg is választotta a tordasi Jakab Árpádot elnökének, akinek a felesége lett az operatív vezető. Farkas Örs elmondta, hogy büszke arra, hogy amikor elnök lehetett, akkor lett megyei első osztályú a tordasi labdarúgócsapat, bár szomorúan hozzátette, elképzelhető, hogy távozásával meg is szűnik ez az állapot. Ismerve a jelenlegi politikai helyzetet, ami szerint egyfelől Farkas Örs, az Országgyűlés tagja államtitkári feladatokat is ellát, másfelől viszont Tordason júniusban új vezetést választottak a polgárok, felvetődik a kérdés, nincs-e összefüggésben mindez a sportelnöki lemondással. – Ha lenne összefüggés, akkor látnok lehetnék, de nincs, hiszen elmondtam, hogy december óta készítjük elő a váltást, az említett pozíciókat pedig csak március óta töltöm be – felelte határozottan Farkas Örs, aki hozzátette, hogy Jakab Árpádék munkájában kimondottan bízik, s tudja, hogy az utánpótlás jó kezekben lesz. Arra a kérdésre, hogy szakmailag mit hozhat a jövő, az egykori elnök már nem adott egyértelmű választ: mi köszönjük az eddigi lehetőséget és a bizalmat, melyet a közösségtől kaptunk, de az előttünk álló időszak döntései már az új vezetés kezében vannak.