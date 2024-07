A Fejér Megyei Hírlap 2024. szeptember 23-án újra megrendezi állásbörzéjét Székesfehérváron, az MKOSZ Sportcsarnokban (Best Western Plus Lakeside Hotel Székesfehérvár, Ligetsor 50.) A helyszín a belváros közelségének és kiváló elhelyezkedésének köszönhetően könnyen megközelíthető bárki számára autóval és tömegközlekedéssel is, és akár gyalogosan is. A rendezvény ingyenesen látogatható 9:00 és 17:00 óra között.

A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Fejér Megyei Hírlap Állásbörzén a korábbi években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem lesz másképp, tehát újra kihagyhatatlan lehetőség nyílik meg azok előtt, akik szeretnék álmaik melóját megtalálni.

A Fejér Megyei Hírlap Állásbörze kiváló alkalmat teremt arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással. A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Az ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: az állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt van, amelyik ad belőlük kóstolókat is.

Fotó: Pesti Tamás / FMH-Archív

Az állásbörze segítségével a munkakeresők megtalálhatják számításaik, elköteleződhetnek hosszú évekre, évtizedekre egy-egy vállalatnál, csökkentve ezzel a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.

Találja meg Ön is akár egyetlen nap alatt új munkatársait, jelentkezzen kiállítónak!