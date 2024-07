Nyár és művelődés!

„Vajon miért alakult ki az a lassan már életmóddá vált nézet, hogy a nyár, a többnyire ekkor élvezett szabadság a kulturális „üresjárat” időszaka?” Került elő a kérdés, közel negyven éve a hírlap címoldalán.És azonnal valamiféle válasz is megszületett rá: „Mondjuk, az egész évben felgyülemlett fáradtságot is ki kell pihenni valamikor, és igazán nem lehet elvárni, hogy nehéz fajsúlyú művekkel ilyenkor „bombázzuk” az agyunkat. Csak azt nem tudom, hogy akik a munkáshétköznapokon ugyanerre hivatkozva mondanak le a szellemi táplálékról, azok vajon mikor éreznek késztetést a művelődésre? Hiszen ma már arra sem lehet hivatkozni, hogy a nyár kezdetével megáll a kulturális élet. A műsorfüzetek, ajánlások szerint változatos programok, tucatnyi előadás, kiállítások, koncertek mindenféle műfajban várják az érdeklődőket. Működnek a mozik, szabadtéri színházak és színpadok, és többnyire könnyed művekkel kívánják szolgálni az emberek ilyenkor megnövekvő szórakozási vágyát. Igaz, közben arról sem illik megfeledkezni, hogy szórakoztatni igényesen is lehet, sőt elsősorban csak úgy szabadna. A lehetőség mindenesetre adott, és csak rajtunk múlik, hogy mit választunk ki az igazán gazdag kínálatból. A nyári szabadidőt művelődésre, élménygyűjtésre, ismeretszerzésre is felhasználhatjuk. Szinte minden valamire való település nyújt ma már élményeket, érdekes látnivalókat az odalátogatóknak, és ha a felkínált lehetőségekkel valóban élni tudunk, még szebbé, tartalmasabbá, változatosabbá tehetjük pihenésünket. A nyaraláshoz kétségtelenül hozzá tartozik a lazítás, a mindennapok gondjainak elfeledése, ha csak röpke napokra vagy hetekre is. A testi felfrissüléshez azonban hozzá kell, hogy tartozzon a szellemi is, mert az csak rossz beidegződés, hogy a pihenés, nyaralás egyúttal semmittevés is, amikor a kulturális értékekkel sem szabad „fárasztanunk” magunkat.”

Irány a strand!

Negyven éve is téma volt a hírlap oldalain a nyári strandszezon „A kánikula, s ezzel együtt a Velencei-tó vizének 26 fokra való felmelegedése telt házat teremtett a külföldi turisták körében különösen népszerű szálláshelyen, s így az újabb ezer szálláshely átadása éppen jókor érkezett. A 2100 személyesre növekedett kemping szolgáltatásai is korszerűsödtek ebben az idényben. Jellemző, hogy nemcsak hideg-meleg vizes zuhanyozók állnak, hála a napelemes rendszernek, a vendégek szolgálatában, s nemcsak a főzőházakat veszik szívesen igénybe, hanem fodrásztól pecsenyesütőig, az alapvető élelmiszerek árusításáig minden szolgáltatás helyben található. A déli tópart centrumában, Agárdon kétharmad részt belföldi fürdővendégek töltik meg a kempinget. A fürdőzésen, vízi-sportok űzésén kívül szívesen veszik igénybe a tábor lakói a „szárazföldi" sportlehetőségeket is, a tenisz- és tollaslabda-pályákon, valamint a minigolf-pályán. A velencei-tavi üdülőkörzet strandjai egyébként az idei nyár eddigi legnagyobb csúcsforgalmára készültek fel erre a hétvégére. A tópartot szombaton és vasárnap várhatóan mintegy százezer fürdővendég keresi fel.”