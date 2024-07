Fehérvár hajót kapott

A Magyar Hajó- és Darugyár új, 1300 tonnás tengerjáró hajót gyártott, amelynek „Székesfehérvár ” lesz a neve. A hajó névadó ünnepségére július 14-én, kedden kerül sor a Magyar Hajó- és Darugyárban – számolt be a hírlap 1964-ben a „neves” eseményről.

Tetőző idegenforgalom

„Ismét tetőzik a Balatonra áthaladó idegenforgalom Székesfehérvárom . A hétvégeken 8–10, hétköznapokon 5–6 túra autóbusz pihen meg külföldi és hazai utasaival néhány órára Fehérváron, hogy – a magyar tengerhez, menet – megismerkedjen a város nevezetességeivel. Nemcsak az idegenek, a fehérváriak között is megnövekedett a Balaton népszerűsége. A víkendeken átlagosan 20 autóbuszt bérelnek balatoni társasutazásra a székesfehérvári IBUSZ irodában. Nagy az érdeklődés az augusztus másodikán induló keszthelyi különvonat iránt is. A Keszthely és Hévíz idegenforgalmi nevezetességeit érintő kirándulásnak 500 székesfehérvári résztvevője lesz.” – számolt be a Fejér Megyei Hírlap 1964-ben, ezen a napon.

30 éves a napóra

Képet közölt a hírlap 1994-ben e napon: „A székesfehérvári Piac tér – egyébként még meglehetősen kopár – környéke új dísszel gazdagodott: egy virágos napórával” – áll a képaláírásban.

Köddé vált

„A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságtól csütörtökön kapott tájékoztatás szerint az elmúlt 24 óra során – többek közt – az alábbi bűncselekményeket követtek el a megyében. Székesfehérváron, a Gyümölcs utca 19. alatti épület alagsori tárolójából –mintegy 40 ezer forint értékben –két kerékpárt loptak. Betörtek egy családi házba a Géza utcában, ahonnan 272 ezer forint készpénzt vittek el. Rézkábelt, lámpatesteket tulajdonítottak el Dunaújvárosban, az Autó S.O.S. Kft. Budai Nagy Antal úti telepéről. A kár 50 ezer forint. „Elkötöttek” egy parkoló teherautót Mezőszilason, a Széchenyi utcából. A kocsilopás által okozott kár félmillió forintot tesz ki. Több mint kétmillió forint annak a metálzöld színű, 318-as BMW-nek az értéke, amely Velencefürdőn, a Fő utca 122. elől tűnt el. A GER-AH 782-es rendszámú, egy német állampolgár tulajdonát képező személyautót csütörtök hajnalban lopták el.” – olvasható a krimikrónika ugyanezen lapszámban.