Videoton rekord

Manapság navigáció, bluetooth-kapcsolat, Spotify. Bezzeg ötven éve a Videoton által gyártott rádiók jelentették a Zsigulik "audiorendszerének" csúcsát. "Negyedik esztendeje gyártják a Zsiguli autórádiókat a székesfehérvári Videoton gyárban. Az első évben 75 ezret készítettek, azóta évente 100 ezer autórádiót szállít a Videoton a Szovjetunióba" – írta meg 50 éve, 1974. július 3-án a Fejér Megyei Hírlap. Tehát elkészült a 325 ezredik rádió is, és addig egyetlen termékből sem gyártott ennyit a Videoton.

Merész mezőfalviak

Az innováció napjainkban is kulcsfontosságú. Negyven éve, 1984-ben Mezőfalván is merészet léptek.

"Sajátos „termékváltásra” készülnek a Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinát baromfi ágazatában. A fő terméknél nagyobb hasznot hoz a tyúktrágya, mégpedig a tojásénak a négyszeresét. A gazdaságban jelenleg 160 ezer tojótyúkot tartanak. Naponta közel 20 tonna tiszta baromfitrágya keletkezik, és környezetvédelmi, de agronómiai gond is ilyen mennyiségű, kitűnő trágyának az elhelyezése. A gazdaság most nagy vállalkozásba kezd, speciális eljárással kivonják a trágyából az acidum uricumot. Évente 18 tonna kristályosított uricumot állítanak elő, mely igen keresett exportcikk, értéke 5 millió nyugatnémet márka. Az uricum a gyógyszergyártás egyik alapanyaga, fájdalomcsillapítókat készítenek belőle és a kozmetikai ipar is nagy felhasználója."

Vajon mekkora sikersztori lett belőle? Érdemes utánanézni!



Soproni technoparti és gárdonyi reggae andalgás

BalatonSound? EFOTT? Még nem, de 20 éve már volt VOLT. No meg gárdonyi Reggae Camp! Nem is hallgatta el 2004. július 3-án a hírlap.

"A hírek szerint, véglegessé vált a gárdonyi Sport Beach-beli Reggae Camp programja is. Július 28-án fellép többek közt a magyar Zagastic, a Reg, valamint a finn Sly Asher & The Rooters, vagy például a Tribe Of Judah Sound System. Másnap a chilei El Condorsito mellett ott lesz az osztrák Bassrunner Soundtribe feat. El Condorsito s a Love Alliance. Július 30-án, pénteken pedig a Tigris lemezbemutatója mellett (többek közt) az LB Riddim Band is andalítja a tóparti közönséget. Július 31-én pedig sokak mellett színpadra lép a Ladánybene 27, valamint késő éjjel az osztrák Raggamaffia Sound System is. A program még kiegészül nappali eseményekkel, afro tánctanítással, dobolással, Menelikprofesszor raszta egyetemével, reggae mozival, egyebekkel."