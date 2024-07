Estin fejezték be az általánost

1964-ben mai szemmel nézve érdekes beszámolót adott az újság arról, hogy a felnőttek számára szervezett dolgozók általános iskolájában hogyan alakult a tanulók száma a dunaújvárosi járásban, ahol 15 településen biztosítottak lehetőséget arra, hogy a már dolgozók pótolják a hiányosságaikat a tanulás terén. Az öthónapos esti tagozatra 265 hallgató iratkozott be, a többség a nyolcadik osztályt végezte, két helyen ötödik, hatodik osztály is indult. Tízhónapos esti tagozatot Adonyban, Nagyvenyimen, Pusztaszabolcson szerveztek, ahol 109 tanuló jelentkezett 7-8. osztályba. A tanulók többsége a 30-45 évesek közül került ki, kisebb számban jelentkeztek a 20-30 évesek, de akadtak 45 év felettiek is. A járásban beiratkozott 424 tanuló nagytöbbsége fizikai, illetve mezőgazdasági dolgozó volt.

Győzelemmel indultak

1984 július elején megkezdődtek a nyári Intertotó labdarúgómérkőzések. A két magyar résztvevő, a Ferencváros és a Videoton itthon rajtolt. A fehérváriak 1-0-s győzelemmel kezdték a sorozatot a csehszlovák Vitkovice gárdája ellen. A gólt Horváth Gábor szerezte.

Majdnem kész vezetékes víz

Bármenyire fura, 1994-ben még téma volt a vezetékes ivóvíz. A Hírlap arról írt, hogy Seregélyesen az év szeptemberére talán teljes egészében meglesz az egészséges, vezetékes ivóvíz. A vezetékes telefon már működött, a gáz is be volt vezetve a házakba, de a vezetékes víz még hiányzott. Az egészséges ivóvízellátás megoldására a képviselőtestület 1991 februárjában hozott határozatot, majd a tervezést követően, az akkor 200 millió forintos beruházás, 1992-ben kezdődött el. 1994 júliusáig 540 lakást kötöttek rá a hálózatra, amiket egy korábban létesített, egy kúttal rendelkező törpe vízmű szolgált ki vízzel, ám mivel az agresszíven vasas volt, a lakosok többsége továbbra is az ásott kutakat használta.