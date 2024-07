Idén is szigorú és következetes válogatást, a korábbiakhoz képest jóval kevesebb alkotást terveztek a rendezők a 70. Vásárhelyi Őszi Tárlatra, holott most is félezer feletti volt a beadott művek darabszáma. A tárlaton sok fiatal és évek, sőt évtizedekig távolmaradó nagy mesterek munkái is megtekinthetők lesznek a beválogatott 128 művész 158 alkotása között, ahol a Székesfehérvári Művészek Társaságát Bárány T. Rézia és Cservenka Edit képviselik alkotásaikkal.

Bárány T. Rézia a feol.hu-nak elmondta: az öttagú zsűri két napon át értékelte a vásárhelyi Alföldi Galéria termeiben egyelőre találomra elhelyezett táblaképeket, szobrokat és egyéb alkotásokat. A művészettörténészekből és a hazai képzőművészeti élet elismert alkotóiból álló zsűri ezekből választotta ki a bemutatandó alkotásokat. A hetvenedik tárlat anyagát válogató és a díjakról döntő szakmai testület vezetője, egyben a tárlat kurátora Nátyi Róbert művészettörténész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának dékánja, a szegedi REÖK Regionális Összművészeti Központ vezető kurátora. A grémium munkájában a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében Elekes Károly Munkácsy-díjas képzőművész, akadémikus, BOLDI Kossuth-díjas és Tornyai plakettes szobrászművész, Lenkey-Tóth Péter festőművész, a legutóbbi Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíjas alkotója, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának egyetemi docense, valamint Ibos Éva művészettörténész, a Tornyai János Múzeum főmúzeológusa vett részt.