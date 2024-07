Míg a vászonszövés fortélyait Bodáné Fenyves Zsuzsannától tudják ellesni a résztvevők, addig a faragás világába Varga Csaba avatja be az érdeklődőket. A pénteken kezdődő Alkotó Napok során két kézműves szakma oktatása zajlik párhuzamosan.

A faragást Varga Csaba vezette

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 15 szakkört tart az évben és ezen szakköröknek a foglalkozásvezetői szervezik az Alkotó Napokat, amelyek annyival nyújtanak többet a sima szakkörfoglalkozásoknál, hogy a három nap lehetőséget ad arra, hogy az alkotók egy-egy nagyobb munkát készítsenek vagy jobban elmélyüljenek az alkotásban. Itt, az Asszonyműhelyben sálakat, abroszokat, konyharuhákat vagy díszpárnákat készítenek az érdeklődők, akik a mintázást és a különböző technikák alkalmazását is kipróbálhatják. Hét darab szövőszékünk van, köztük egy eredeti 1937-ben készült sárközi paraszt szövőszék, így a létszámot is ennek megfelelően határoztuk meg – árulta el Bodáné Fenyves Zsuzsanna.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mindeközben a másik teremben Varga Csaba vezetésével faragtak a résztvevők. Ugyan a program fafaragást hirdet, de a fa mellett szaruval és csonttal is lehetett dolgozni. Ottjártunkkor éppen egy házszámtábla és egy emléktábla készült, illetve a foglalkozásvezető a szombati alkotónak készítette elő a tülköt. Varga Csaba elmondta: az Alkotó Napokon haladó alkotókkal foglalkozik, akik egyébként a szakkör állandó tagjai. Többen olyannyira jól elsajátították már a technikákat, hogy zsűri elé is kerültek a munkáik, amelyek közül A, valamint B minősítést is kaptak, ami igen szép eredmény.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Jómagam a magyar népművészetnek a hagyományait, formavilágát és technikáját oktatom, de nyitott vagyok az újdonságokra és más sítulokra is – fogalmazott.

A most hétvégi Alkotó Napokon tehát e két kézművességet gyakorolhatják a résztvevők, akik bizonyára szebbnél szebb alkotásokkal távoznak vasárnap. Jövő hétvégén pedig a csipkeverés és a szabás-varrás kerül a középpontba.